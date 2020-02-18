ГЛОНАСС сможет предупредить водителей о гололедице

В 2022 году в России появится новый онлайн-сервис для автомобилистов. Он будет предупреждать водителей о гололеде на конкретной улице

Как рассказал «Известиям» вице-президент НП «ГЛОНАСС», советник национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Евгений Белянко, для работы системы будет использоваться технология V2X, которая предусматривает обмен данными между автомобилем и объектами дорожной инфраструктуры. «Мы ожидаем появления такого сервиса по итогам окончательного внедрения цифровой платформы «Автодата», ориентировочно в 2022 году. Москва — наиболее подходящий город для его тестирования», — сообщил Белянко.

Немного конкретики предоставил представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев, пояснив, что платформа «Автодата» будет обрабатывать информацию, анализировать ее и выдавать прогноз на основе температурного фона и влажности воздуха. Эти данные система получит от дорожных метеорологических станций — в столице несколько десятков таких точек. По словам Федосеева, сейчас тестирование оборудования проводится в Самаре и Волгограде, позднее планируется сделать это и в Москве.