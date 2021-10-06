GM и Ford наконец-то разобрались с круизом

Это настоящий исторический конфликт. В свое время компании серьезно повздорили по причине использования схожего нейминга в области автономного вождения.

Дабы перейти к сути спора, мы для начала дадим вам несколько фактов. Итак, у Ford есть система «BlueCruise», под этим неймингом скрывается автопилот второго уровня, который устанавливается на пикапы семейства F-Series. Но у General Motors есть свой «круиз» и даже два. Речь идет про дочернюю компанию «Cruise» и про автопилот «SuperCruise».

А теперь поговорим про сам конфликт. Свой автопилот в Ford представили несколько позже GM, соответственно и имя для системы было выбрано на фоне уже существующих аналогов у General Motors. Действия Ford не понравились General Motors, так что компания пошла в суд с заявлением, что название конкурентов очень похоже на их бренд, то есть потребители будут путаться между продуктами двух компаний. Тяжбы начались с июля этого года, но теперь стало известно, что обе фирмы достигли мирового соглашения. Подробности не сообщаются, но Ford сохранит за собой права на собственное наименование.