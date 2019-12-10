GM-АвтоВАЗ перестанет существовать

АвтоВАЗ договорился с концерном General Motors о выкупе его доли в тольяттинском ЗАО СП «GM-АвтоВАЗ»

СП преобразуют в 100-процентное дочернее предприятие АвтоВАЗа. Стороны не раскрывают финансовые подробности сделки, а также когда она (сделка) будет закрыта.

Единственным продуктом СП является внедорожник Chevrolet Niva, его выпуск продолжат под именем Lada. Важно отметить, что АвтоВАЗ получает назад права на бренд Niva/Нива, который с 2001-го был зарегистрирован за СП. Это особенно важно в преддверии запуска нового поколения Lada 4x4

В целом, никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva остаются неизменными в течение переходного периода, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. В ближайшее время компания «GM-АвтоВАЗ» будет переименована.