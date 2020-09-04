GM и Honda объединяются

Американский General Motors и японская Honda Motor приступили к созданию альянса, который будет работать на территории Северной Америки. Для этого они 3 сентября подписали меморандум о взаимопонимании

Реальные работы по проекту начнутся в 2021 году — партнеры намерены договориться о взаимном использовании платформ (как с ДВС, так и с чисто электрическими силовыми установками). Другие цели создаваемого альянса — сотрудничество в закупках, исследованиях и разработках, а также в создании подключаемых сервисов для автомобилей. Ожидается, что кооперация будет выгодна обеим сторонам — она ускорит инновации и позволит более эффективно использовать ресурсы на создание технологий завтрашнего дня.

Союз позволит сэкономить «Джи Эму» и Хонде немалые средства благодаря широкому использованию общих компонентов. Автопроизводители будут унифицировать друг с другом электрические архитектуры, продвинутые системы помощи водителю, медиасистемы и «подключенные» функции типа vehicle-to-everything (от автомобиля к среде).