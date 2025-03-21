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21 мар 2025

GM и Hyundai обсуждают обмен пикапов на электрофургоны

GM и Hyundai обсуждают обмен пикапов на электрофургоны

General Motors и Hyundai продолжают переговоры о стратегическом партнерстве, которое может привести к обмену технологиями между компаниями

Согласно опубликованной информации, Hyundai рассматривает возможность поставки GM двух электрических коммерческих фургонов, в том числе модели, основанной на Hyundai ST1. В ответ GM может передать Hyundai пикап на платформе Chevrolet Colorado и GMC Canyon.

Hyundai, вероятно, рассматривает вариант замены своего плохо продающегося пикапа Santa Cruz новым автомобилем, созданным на базе GM. Hyundai проявляет интерес к пикапам Chevrolet Silverado и GMC Sierra, но GM пока не предложила эти модели в рамках сделки. GM, в свою очередь, может использовать электрофургоны Hyundai для замены устаревающих Chevrolet Express и GMC Savana. Однако возможность введения новых тарифов на импортные автомобили может осложнить сделку.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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