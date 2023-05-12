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12 май 2023

GM планирует захватить Европу

GM планирует захватить Европу

Концерн GM, один из крупнейших автомобильных производителей в мире, объявил о своих планах по масштабному возвращению на европейский рынок. Одной из главных причин этого является стремление компании стать лидером в производстве электрокаров

GM уже имеет опыт работы в Европе, включая коллаборации с местными брендами, но в последние годы компания была вынуждена сократить свою деятельность в регионе. Однако теперь, когда электрокары становятся все более популярными, GM видит возможность вернуться и занять свое место среди лидеров в данной отрасли.

Первой страной, где появятся электрокары концерна, станет Норвегия: по одной из версий, её выбрали просто потому, что власти страны планируют запретить продажу автомобилей с ДВС уже в 2025 году. Позже бренды, входящие в концерн, выведут свои электромобили на рынки Швеции, Дании и Финляндии. Одной из главных новинок для Европы станет Cadillac Lyriq.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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