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29 сен 2020

GM показал футуристичный купе-кроссовер марки Бьюик

GM показал футуристичный купе-кроссовер марки Бьюик
Автор фото: фирма-производитель

Концерн General Motors показал на проходящем в Пекине международном автосалоне концепт-кар Buick Electra с футуристичным дизайном. Это предвестник серийного электрического купе-кроссовера Buick, который появится в течение пары лет, его будут производить и продавать только в Китае

Экстерьер автомобиля характеризует сочетание резких линий и сложно изогнутых поверхностей. Средней стойки кузова у машины нет, все боковые двери открываются механизмом типа «крылья бабочки». В салоне — научная фантастика: штурвал вместо руля и огромный дисплей, объединяющий комбинацию приборов, мультимедиа и все остальные функции.

Дизайн Buick Electra разработан в инженерном центре PATAC — это совместная фирма GM и его давнего партнера, китайского автоконцерна SAIC. Над стилем концепт-кара работала команда специалистов из Китая и США.О технической стороне образца ничего не говорится. Утверждается только, что он оснащен электрической силовой установкой. Вероятнее всего, это просто макет-демонстратор без агрегатов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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