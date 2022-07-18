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18 июл 2022

GM предоставит скидку на автомобиль за возможность слежки за клиентами

GM предоставит скидку на автомобиль за возможность слежки за клиентами
Автор фото: фирма-производитель

Напомним, что совсем скоро Cadillac должен представить свой первый электрокар – Lyriq. На данный момент GM хочет реализовать около двадцати автомобилей по предзаказу, но на приятных для клиентов условиях.

Первым двадцати счастливчикам сделают скидку в размере пяти тысяч долларов, правда, будет и несколько важных условий. Во-первых, покупатель должен будет   подписать соглашение о неразглашении. Во вторых - разрешить GM отслеживать поведение водителя во время использования.  То есть фактически, человек ничего и никому не сможет рассказать об автомобиле, а поделиться впечатлениями он сможет лишь с представителями марки!

Руководство марки уже подтвердило проведение данной программы, заодно заявив, что Lyriq — это первый электромобиль марки Cadillac, что делает его выпуск на рынок критически важным для производителя. 

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