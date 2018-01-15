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15 янв 2018

GM представил автомобиль без руля и педалей

GM представил автомобиль без руля и педалей
Автор фото: фирма-производитель

Концерн General Motors опубликовал первое изображение интерьера беспилотного автомобиля. У него отсутствуют привычные органы управления: руль и педали. Впрочем и других органов управления тут нет: машина полностью автономна.

Свой собственный беспилотник концерн General Motors назвал Cruise AV, он построен на базе электромобиля Chevrolet Bolt. Автомобиль оснащен системой автономного вождения, включающей в себя лазерные радары (лидары), 21 радар и 16 камер. В General Motors говорят, что благодаря заложенным алгоритмам, система способна распознавать любой объект, идентифицировать его и прогнозировать его дальнейшие действия. Система способна предугадать дальнейшую траекторию движения как автомобиля, так и пешехода.

Тесты беспилотника General Motors намерен начать в 2019 совместно с сервисом райдшеринга Lyft. Предполагается, что машина будет курсировать по городам, собирая пассажиров, которые следуют по одному пути, но с разными местами окончания поездки.
 

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При написании новости использовалась информация:
General Motors

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