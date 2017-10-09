Концерн General Motors рассекретил проект SURUS (Silent Utility Rover Universal, универсальная бесшумная грузовая самоходная машина). Изначально, создававшийся как база для коммерческих автомобилей будущего он будет представлен американским военным.

SURUS представляет собой платформу (в прямом смысле этого слова) длиной 5 метров и шириной 2,75 метра с двумя электродвигателями, полноприводной трансмиссией, полноуправляемым шасси с формулой 4х4 и блоком топливных водородных ячеек. Запаса водорода хватает на более чем 600 километров без необходимости дозаправки.

Самое важное: платформа оснащена полностью автономной системой вождения, которая ориентируется и на пересеченной местности. В General Motors говорят, что такая платформа, благодаря возможности установки на нее различных модулей, может выполнять практическую любую роль, с которой сегодня справляются грузовики: перевозить грузы, раненных, генераторы электричества и т.д.

Благодаря отсутствию выхлопа и бесшумности такая машина будет малозаметна для неприятеля, что должно стать дополнительным плюсом при принятии решения о закупке SURUS военными. Впрочем, пока существует лишь прототип данной платформы.