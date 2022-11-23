GM разрабатывает два новых спорткара на базе Corvette

На состоявшемся в Нью-Йорке Дне инвестора General Motors президент концерна Марк Ройс объявил, что в 2024 году под маркой Chevrolet будут представлены два новых спортивных автомобиля

Собственно, одним из автомобилей станет «Корвет» особой версии ZR1. Топ-менеджер заявил, что машина будет выделяться «сумасшедшей производительностью». К слову, инсайдеры говорят о том, что спорткар получит пятилитровый мотор V8 с двумя турбонагнетателями. Потенциальная мощность силовой установки составит около 750-800 лошадиных сил.

Вторая модель – это супер-гибрид Corvette Zora. Считается, что мощность машины составит тысячу лошадиных сил или больше. Одновременно с гибридом глава GM анонсировал полностью электрический Corvette, однако это будет самостоятельная модель на уже известной по GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq батарейной платформе Ultium.