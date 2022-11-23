Автомобильный портал Motorpage
23 ноя 2022

GM разрабатывает два новых спорткара на базе Corvette

GM разрабатывает два новых спорткара на базе Corvette

На состоявшемся в Нью-Йорке Дне инвестора General Motors президент концерна Марк Ройс объявил, что в 2024 году под маркой Chevrolet будут представлены два новых спортивных автомобиля

Собственно, одним из автомобилей станет «Корвет» особой версии ZR1. Топ-менеджер заявил, что машина будет выделяться «сумасшедшей производительностью». К слову, инсайдеры говорят о том, что спорткар получит пятилитровый мотор V8 с двумя турбонагнетателями.  Потенциальная мощность силовой установки составит около 750-800 лошадиных сил.

Вторая модель – это супер-гибрид Corvette Zora. Считается, что мощность машины составит тысячу лошадиных сил или больше. Одновременно с гибридом глава GM анонсировал полностью электрический Corvette, однако это будет самостоятельная модель на уже известной по GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq батарейной платформе Ultium.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda MX-30 (2021)

Mazda представила новую стратегию по электрификации

23 ноября 2022

Новый логотип Kia вводит людей в заблуждение

22 ноября 2022
Pininfarina Battista

Гиперкар Pininfarina Battista установил специфичный рекорд скорости

22 ноября 2022
Mazda CX-5 (2021)

Mazda возвращается в Россию

22 ноября 2022
Федор Назаров

Назначен новый директор НАМИ

22 ноября 2022
Lamborghini Countach LPI 800-4 (2022)

Lamborghini объявляет отзыв своих спорткаров

22 ноября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"
Exeed VX - exeed vx (2022) брать ли китайский премиум
Тест драйв
07 ноября 2022

Exeed VX
"Брать ли китайский премиум"

Написано новостей:

3 1 8 9 5