Goodyear представила самые экологичные шины

Компания Goodyear Tire & Rubber Company представила шины, на 90 процентов состоящие из экологически безопасных и природосберегающих материалов.

Новая технология пока что носит демонстрационный характер, однако, это не мешает ей производить впечатление. Судите сами – в состав резины входят сосновые смолы, растительные масла, металлолом и силикагель, полученный из рисовой шелухи. К примеру – для эластичности резины применяют соевое масло.

В общей сложности шины Goodyear состоят из 17 природосберегающих ингредиентов, используемых в 12 различных компонентах. Причем эти шины можно выпускать серийно уже сегодня.