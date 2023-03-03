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3 мар 2023

Google будет автоматически блокировать свои устройства при вождении автомобиля

Google будет автоматически блокировать свои устройства при вождении автомобиля

Использование мобильного телефона за рулем регламентировано правилами – практически во всех странах предписывается использовать либо средства беспроводной связи, либо подключать смартфон к бортовым системам машины. Фактически, не надо держать устройство одной рукой, а рулить другой

За нарушение правил и в Европе и в РФ действуют серьезные штрафы, но, к сожалению, некоторые водители продолжают их игнорировать. Здесь в игру вступают IT-компании.  К примеру, технологический гигант Google запатентовал идею автоматической блокировки подавляющего большинства функций на гаджетах, которые находятся в движущемся транспорте.

При помощи датчиков, например, тот же самый телефон определит свое местоположение в машине и закроет доступ, практически, ко всему функционалу кроме навигационных систем. При этом голосовое управление сохранится, а значит, в теории, совершить звонок тоже получится

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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