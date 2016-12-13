Американское издание «The Information» со ссылкой на собственные источники сообщает, что компания Google отказывается от создания собственного беспилотного автомобиля.

По информации издания, в ближайшее время компания должна выпустить официальное сообщение, в котором будут указаны все подробности. Пока известно, что руководство компании приняло решение остановить разработку беспилотного автомобиля Google Self-Driving Car и вместо этого сконцентрироваться на создании систем автономного управления для автопроизводителей.

Так, в настоящее время компания сотрудничает с итальяно-американским концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ради создания автономного автомобиля на базе минивэна Chrysler Pacifica. В ближайшее время компании планируют начать испытания первой сотни таких автомобилей.

Как утверждают журналисты «The Information», это решение было принято основателем и одним из генеральных директоров холдинга Alphabet Inc. (переформированный Google Inc.) Лари Пейджом и финансовым директором Рут Порат. Соучредитель холдинга Сергей Брин выступил против отказа от разработки «беспилотника».

Напомним, что недавно Alphabet Inc. решило создать новую дочернюю компанию Google X, которая будет заниматься созданием беспилотных автомобилей Google Self-Driving Car и отдельных систем автономного управления. Это позволит команде разработчиков получать отдельное финансирование, сможет формировать отдельные подразделения внутри собственной компании и самостоятельно набирать персонал. Однако, ввиду отказа от создания собственного «беспилотника», сфера деятельности новой организации сузится до разработки систем автономного управления.