Британский инженер Гордон Мюррей стал известным благодаря своей работе над машинами Формулы 1 и в качестве создателя легендарного суперкара McLaren F1. Отойдя от дел он запатентовал новую архитектуру iStream: сочетание пространственной алюминиевой рамы и кузовных панелей из углепластика или стекловолокна.

Плюсов у такой конструкции много: легкая конструкция, невысокая цена, гибкость. Но за более чем 10 лет никто всерьез так и не заинтересовался ей: Yamaha создала один концепт купе, который так и остался концептом, а TVR возродил купе Griffith, которое базируется на iStream. Но производство машины пока так и не началось.

В итоге Гордон Мюррей плюнул на все и основал компанию IGM (Ian Gordon Murray). На выставке, посвященной собственному 50-летнему юбилею он представил первый скетч и концепцию первой модели IGM.

Мюррей остался верен идеалам iStream: пусть в профиль купе и смотрится как суперкар, но это будет спортивное купе своими размерами соответствующее старому мелкосерийному smart Roadster.

Купе будет оснащаться 3-цилиндровым двигателем мощностью около 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Конечно, до мощности спорткаров далеко, но не стоит забывать, что у купе будет сверхлегкая конструкция: вес шасси составит порядка 250 килограммов, а снаряженная масса машины будет равна 750 килограммам. Плюс тщательно проработанная аэродинамика. Это должно позволить купе разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды, а его максимальная скорость будет составлять 225 км/ч.

