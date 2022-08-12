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12 авг 2022

Госдума готовит новый штраф для водителей

Госдума готовит новый штраф для водителей

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, согласно которому автовладельцев могут оштрафовать за излишний шум. Интересно, но суммы могут исчисляться сотнями тысяч рублей.

Сейчас за нарушение режима тишины в России действуют незначительные наказания — штраф от 500 до тысячи рублей по статье 6.4 КоАП РФ. Для Москвы цена проступка немного выше — штраф одна-две тысячи рублей в соответствии с региональными законами.

В случае, если нововведение примут, то сумма штрафа автоматически вырастет до ста тысяч рублей. В случае повторного нарушения - конфискация транспортного средства сроком на три месяца. Злостных нарушителей будут привлекать к общественным работам

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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