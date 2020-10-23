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23 окт 2020

Госдума одобрила новый штраф для автомобилистов

Госдума одобрила новый штраф для автомобилистов

Водителей автомобилей предлагается штрафовать за неоплаченный проезд по платным автомобильным дорогам на сумму от 2500 до 5500 рублей

В России уже в ближайшее время могут ввести новый штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной дороге. Соответствующий документ одобрили депутаты Госдумы в первом чтении. сообщает ТАСС. Ранее законопроект получил поддержку правительства РФ.

В случае окончательного одобрения документа, владельцев легковушек начнут штрафовать за неоплаченный проезд на 2500 рублей, а водителей грузовиков и автобусов — на 5500 рублей. Таким образом, данное нарушение приравняют к административному правонарушению — как в случае с отказом вносить плату за стоянку на муниципальных парковках. Нарушения будут фиксировать при помощи стационарных комплексов.В правительстве считают, что такие меры необходимы для дальнейшего ввода на платных трассах единой системы взимания денег за проезд, благодаря которой автомобилистам не придется останавливаться на пунктах оплаты.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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