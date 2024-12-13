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13 дек 2024

Госдума одобрила повышение штрафов с 1 января

Госдума одобрила повышение штрафов с 1 января

С 1 января 2025 года в России начнут действовать повышенные штрафы за нарушения правил дорожного движения. Согласно принятым Госдумой поправкам к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), размеры штрафов за 11 видов нарушений, включая превышение скорости и проезд на красный свет, увеличатся в полтора раза

Например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч возрастет с 500 до 750 рублей, а за вождение в состоянии алкогольного опьянения — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей. Также сокращается размер скидки за оперативную оплату штрафов: вместо привычных 50% нарушители смогут получить только 25% скидки от суммы штрафа, однако срок действия дисконта увеличивается с 20 до 30 дней.

Инициаторы законопроекта обосновали изменения ростом аварийности на дорогах. По словам зампреда думского комитета по госстроительству Даниила Бессарабова, с 2018 года количество нарушений ПДД увеличилось на 85%. «Повышение штрафов — это системная мера, направленная на снижение аварийности и защиту граждан», — отметил он.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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