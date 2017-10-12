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12 окт 2017

Госдума одобрила повышение штрафов за непропуск пешеходов

Госдума одобрила повышение штрафов за непропуск пешеходов

Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении законопроект, внесенный правительством России и предусматривающий увеличение штрафов за непропуск пешеходов с нынешних 1500 до 2500 рублей.

«Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории (за 12 месяцев 2015 г. возбуждено 1 млн 663 тыс. 679 дел, в то время как за аналогичный период 2014 г. — 1 млн 644 тыс. 593 дела)», — говорилось в сопроводительной записке к законопроекту.

Предложение увеличить штрафы изначально пришло из МВД. Там сослались на статистику, согласно которой в 2015 году на пешеходных переходах зафиксировано 19 779 аварий, в которых погибло 1233 человека, ранено 19 576 человек.

При этом, ответственность пешеходов осталась прежней: за любое нарушение Правил дорожного движения им грозит максимальный штраф в размере 500 рублей. В Госдуму недавно был внесено законопроект, увеличивающий этот штраф вдвое, но он пока не рассмотрен депутатами.

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При написании новости использовалась информация:
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