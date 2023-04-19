Госдума одобрила закон о минимальном сроке действия ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий оформлять полис ОСАГО сроком на один месяц. Некоторые пункты закона еще предстоит доработать, что и сделают ко второму чтению, но с большой долей вероятности он сможет пройти все инстанции

Парламентарии считают, что нынешние нормы, где прописан минимальный срок действия ОСАГО на год, не удовлетворяют потребностей автомобилистов – многим попросту не нужен такой долгосрочный полис, например, перегонщикам. В итоге приходится переплачивать и брать стандартный ОСАГО.

К слову, параллельно с «сокращенным» полисом в Госдуме обсуждают возможность повышения штрафа за отсутствие страховки – с восьмисот до пяти тысяч рублей.