Госдума опровергла информацию об изъятии автомобилей у граждан

Уже несколько дней в сети проходит информация о том, что власти собираются изымать автомобили простых людей для военных нужд. В частности, под пристальное внимание будут попадать внедорожники и пикапы.

Стоит осознавать, что данная информация является обычными слухами и депутаты Государственной думы уже опровергли эти данные, сделав официальные заявления.

«А все, что ходит — слухи, сарафанное радио и прочие недоразумения. Подобного рода чуши в стенах Думы нет, по крайней мере, пока. Никаких нет ни условий, ни необходимости этого, и нет по этому поводу ни внутри комитета по обороне разговоров, ни в Госдуме в целом. Пусть спят спокойно, ездят, перемещаются, делают все в соответствии с законом» - заявил член комитета Госдумы по обороне Георгий Карлов в интервью изданию "Подъем".