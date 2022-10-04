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4 окт 2022

Госдума опровергла информацию об изъятии автомобилей у граждан

Госдума опровергла информацию об изъятии автомобилей у граждан
Уже несколько дней в сети проходит информация о том, что власти собираются изымать автомобили простых людей для военных нужд. В частности, под пристальное внимание будут попадать внедорожники и пикапы.
Стоит осознавать, что данная информация является обычными слухами и депутаты Государственной думы уже опровергли эти данные, сделав официальные заявления.
 
«А все, что ходит — слухи, сарафанное радио и прочие недоразумения. Подобного рода чуши в стенах Думы нет, по крайней мере, пока. Никаких нет ни условий, ни необходимости этого, и нет по этому поводу ни внутри комитета по обороне разговоров, ни в Госдуме в целом. Пусть спят спокойно, ездят, перемещаются, делают все в соответствии с законом» - заявил член комитета Госдумы по обороне Георгий Карлов в интервью изданию "Подъем".

При написании новости использовалась информация:
Подъем

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