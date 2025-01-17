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17 янв 2025

Госдума предложила “одалживать” самоходные машины граждан для борьбы с терроризмом

Госдума предложила “одалживать” самоходные машины граждан для борьбы с терроризмом

Госдума РФ готовится принять поправки к закону «О противодействии терроризму», которые позволят силовым ведомствам использовать самоходные машины граждан и организаций в рамках контртеррористических операций (КТО). Речь идет о тракторах, экскаваторах, бульдозерах, квадроциклах, снегоходах и другой спецтехнике

Как пояснил один из соавторов поправок, депутат Анатолий Выборный, такая техника может быть необходима для выполнения задач КТО, включая транспортировку грузов, спасение пострадавших и обезвреживание террористов. В настоящее время закон позволяет временно изымать только автомобили, мотоциклы, грузовики и автобусы. Однако по мнению законодателей, для эффективной борьбы с терроризмом может потребоваться и тяжелая техника.

По данным Минсельхоза, на учете в Гостехнадзоре состоит более 3,1 млн единиц самоходной техники. Для её использования в КТО предлагается ввести общую формулировку «обеспечение мероприятий по борьбе с терроризмом» без конкретизации целей. Поправки также уточняют порядок возмещения расходов владельцам техники. Постановление правительства от 2008 года позволяет обратиться за компенсацией в федеральные органы власти, приложив подтверждающие документы. Рассмотрение заявления занимает до одного месяца.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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