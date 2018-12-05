Госдума предложила отменить транспортный налог

Депутат от ЛДПР Василий Власов предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову отменить транспортный налог

Правда, есть одно важное уточнение - это предполагается сделать лишь для автомобилей старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей. В качестве аргумента депутат приводит статистику продаж новых и подержанных машин, отмечая, что из-за снижения уровня благосостояния населения спрос сместился в сторону автомобилей с пробегом.

В своем заявлении Власов сообщил что: «В силу невысокого уровня благосостояния большинства нашим гражданам приходится приобретать автомобили с пробегом, при этом средний возраст проданного подержанного авто превышает десять лет. В данном случае авто ему нужно, чтобы изредка им пользоваться в исключительных случаях. Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния».

Также парламентарий высказал сомнения относительно действующей схемы расчета налога - по мощности двигателя. Такой способ не может быть вполне справедливым, учитывая факт, что два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разницей в стоимости.