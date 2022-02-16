Госдума приняла законопроект о введении «мусорных» штрафов для автомобилистов

В России готовятся ввести новый штраф для водителей – их хотят наказывать за выброс мусора из автомобиля. Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении.

Как сообщает ТАСС, выявлять нарушителей планируют путем использования камер и фото-ловушек. Градация штрафов, следующая: в случае, если нарушение зафиксировано впервые, для физических лиц будут применены санкции в размере пятнадцати тысяч рублей. Если автомобиль нарушителя зарегистрирован на ИП, то данному юридическому лицу придется раскошелиться на 30 тысяч рублей. Для иных юридических лиц штраф будет выше – 50 тысяч рублей.

В случае повторного наказание будет строже: 30 тысяч рублей для обычных водителей, 60 тысяч для ИП и 100 тысяч для иных юрлиц, причем последним двум категориям будет грозить и конфискация автомобиля.