Госдума рассматривает повышение штрафов за отсутствие ОСАГО до 5000 рублей

Госдума рассматривает законопроект по повышению штрафов за отсутствие полиса ОСАГО. Наказание за повторное нарушение может вырасти до 5000 рублей

Соответствующие поправки были подготовлены парламентом Кабардино-Балкарской республики. Отмечается, что актуальные штрафы недостаточно суровы в связи с растущей стоимостью страховых полисов. Многие водители таким образом предпочитают экономить деньги, ведь заплатить штраф несколько раз выгодней, чем оформить ОСАГО.

Напомним, что на данный момент, согласно статье 12.37 КоАП, наказание за отсутствие полиса составляет 800 рублей. Тем более, размер штрафа можно сократить до 400 рублей, оплатив его вовремя со скидкой. По мнению депутатов, по крайней мере за повторное нарушение необходимо ввести денежной наказание в размере от 3000 до 5000 рублей.