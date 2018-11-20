Госдума регламентирует виновников ДТП

На рассмотрение вынесен законопроект запрещающий взыскивать возмещение с невиновных участников аварий

Законопроект, предусматривающий изменения в процедуре возмещения вреда пострадавшим в ДТП третьим лицам, вынесен на рассмотрение Государственной думы депутатом Николаем Земцовым.

Напомним, что сейчас гражданский кодекс обязывает участников аварии возмещать ущерб, причиненный третьему лицу. Например, если два автомобиля сталкиваются и при этом задевают пешехода, то компенсации последнему должны выплачивать оба водителя — и виновник аварии, и пострадавший в ней.

Как пояснил Земцов, обычно суд взыскивает компенсации в пользу третьих лиц с пострадавших в ДТП, но не являющихся их инициаторами, автомобилистов. То есть потерпевший должен компенсировать ущерб, несмотря на то, что причиной аварии стал другой человек. По словам депутата: "Люди, которые признаны невиновными в случившемся, и сами являются пострадавшими, вынуждены выплачивать компенсации другим пострадавшим. В этом положении страдает логика и этика. Ведь человек, признанный законом потерпевшим не должен выплачивать какие-либо компенсации».