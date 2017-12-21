Госдума одобрила во втором, самом важном, чтении поправки к закону об ОСАГО. Самое важное: лимит по Европротоколу будет увеличен с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В случае, если депутаты оперативно примут законопроект и в третьем чтении, то поправки вступят в силу с 1 июля следующего года.

Также документ предусматривает создание специального приложения для мобильных устройств, с помощью которого участники аварии будут фиксировать все нюансы ДТП. Ведь ГИБДД больше не выезжает на аварии без пострадавших. Созданием приложения уже занимается регулятор рынка ОСАГО, Банк России.

Также аварии могут оформлять практически в автоматическом режиме, если автомобили оборудованы специальными устройствами для передачи данных GPS и других параметров ДТП. То есть речь идет об ЭРА-ГЛОНАСС, с ней в России сегодня около 1,1 миллиона автомобилей. Правда, для того, чтобы все отправлялось в страховую компанию автоматически придется «черный ящик» перепрограммировать. А это обойдется в сумму в 10-20 тысяч рублей. Которые, конечно же, должен будет заплатить автовладелец.