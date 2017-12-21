Автомобильный портал Motorpage
21 дек 2017

Госдума согласилась увеличить лимит по Европротоколу в 2 раза

Госдума согласилась увеличить лимит по Европротоколу в 2 раза

Госдума одобрила во втором, самом важном, чтении поправки к закону об ОСАГО. Самое важное: лимит по Европротоколу будет увеличен с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В случае, если депутаты оперативно примут законопроект и в третьем чтении, то поправки вступят в силу с 1 июля следующего года.

Также документ предусматривает создание специального приложения для мобильных устройств, с помощью которого участники аварии будут фиксировать все нюансы ДТП. Ведь ГИБДД больше не выезжает на аварии без пострадавших. Созданием приложения уже занимается регулятор рынка ОСАГО, Банк России.

Также аварии могут оформлять практически в автоматическом режиме, если автомобили оборудованы специальными устройствами для передачи данных GPS и других параметров ДТП. То есть речь идет об ЭРА-ГЛОНАСС, с ней в России сегодня около 1,1 миллиона автомобилей. Правда, для того, чтобы все отправлялось в страховую компанию автоматически придется «черный ящик» перепрограммировать. А это обойдется в сумму в 10-20 тысяч рублей. Которые, конечно же, должен будет заплатить автовладелец.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ тестирует самую мощную Lada Vesta

22 декабря 2017
Toyota

Toyota сделала беспилотник с двумя рулями

22 декабря 2017
Ford Ranger Raptor

Ford представит «заряженную» версию Ranger в феврале

22 декабря 2017
Aston Martin Vanquish Ultimate

Aston Martin попрощался с Vanquish спецсерией

22 декабря 2017
Chevrolet

Рассекречен облик электрического кроссовера Chevrolet

22 декабря 2017
infiniti

Infiniti привезет в Детройт электрический седан

22 декабря 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Rio - kia rio x-line 2017 в погоне за… танком Тест драйв
22 декабря 2017

KIA Rio
"В погоне за… танком"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee 2016 движение и эмоции
Тест драйв
18 декабря 2017

Peugeot Partner
"Движение и эмоции"
Subaru XV - subaru xv 2018 особо ценный экземпляр
Тест драйв
15 декабря 2017

Subaru XV
"Особо ценный экземпляр"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 9 8