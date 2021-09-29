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29 сен 2021

Госдума внедрит новый штраф для водителей

Госдума внедрит новый штраф для водителей

На самом деле штраф нам знаком – наказание за нарушение норм по шуму. Законопроект по данному наказанию был направлен в Госдуму мэром Москвы, Сергеем Собяниным, и уже прошел первое чтение

Думские заседатели практически в полном составе проголосовали «за».  Да, хватило лишь одного чтения, так что в данный момент законопроект направлен на рассмотрение в специальные комиссии, и если те дадут зеленый свет, то водителям придется платить по пять тысяч рублей за нарушение установленных норм тишины.

Также законопроектом предусмотрено привязывание суммы штрафа к мощности мотора. Например, если мощность двигателя легковой машины превышает 200 лошадиных сил, то штраф будет еще больше: + 250 руб. за каждые 10 лошадиных сил. Любопытно, но законопроект никак не увеличивает подобный штраф для мотоциклистов - они по прежнему могут «рычать» по максимуму, а кошельки их владельцев будут опустошены лишь на 250 рублей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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