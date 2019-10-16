Госпрограммы - все! Закончились

В России закончили свое действие госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Причина банальна: в начале октября был израсходован весь бюджет

Как сообщает Автостат со ссылкой Минпромторг, в 2019 году на две программы поддержки было выделено 9,4 млрд рублей. По состоянию на 30 сентября 2019 года в рамках указанных программ реализовано более 100 тысяч автомобилей: 45 тысяч по программе «Первый автомобиль» и 55 тысяч — «Семейный автомобиль».

«Фактически уже все банки исчерпали свои лимиты, но единичные выдачи все же могут быть — официально о завершении программы не объявлялось. Около двух недель назад Минпромторг разослал банкам информацию об оставшемся размере субсидий. По нашим оценкам, к 7-8 октября практически все банки свои лимиты исчерпали», — рассказал источник «Автостата».