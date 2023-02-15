Государственный автопарк предложили перевести на «Москвичи»

Мосгордума рассматривает обращение к мэру Москвы Сергею Собянину от депутата Мосгордумы Сергея Митрохина из партии «Яблоко» о замене автопарка мэрии на российские автомобили

Как сообщает «Коммерсантъ», в предложении даже есть конкретика пересадить чиновников на кроссоверы «Москвич». Первых, привлечь к отечественному продукту, собираются сотрудников мэрии, которые сейчас, в основном, передвигаются на японских седанах бизнес-класса, вроде Toyota Camry.

Занятно, но в Госдуме нашлись и противники данной инициативы. К примеру, фракция КПРФ заявляет, что государственным структурам нужен универсальный автомобиль и приводит пример – УАЗ «469».