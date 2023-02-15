Автомобильный портал Motorpage
15 фев 2023

Государственный автопарк предложили перевести на «Москвичи»

Государственный автопарк предложили перевести на «Москвичи»

Мосгордума рассматривает обращение к мэру Москвы Сергею Собянину от депутата Мосгордумы Сергея Митрохина из партии «Яблоко» о замене автопарка мэрии на российские автомобили

Как сообщает «Коммерсантъ», в предложении даже есть конкретика пересадить чиновников на кроссоверы «Москвич». Первых, привлечь к отечественному продукту, собираются сотрудников мэрии, которые сейчас, в основном, передвигаются на японских седанах бизнес-класса, вроде Toyota Camry.

Занятно, но в Госдуме нашлись и противники данной инициативы. К примеру, фракция КПРФ заявляет, что государственным структурам нужен универсальный автомобиль и приводит пример – УАЗ «469».

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Haval H6S

Представлен гибридный Haval H6S

15 февраля 2023

Lexus разрабатывает новый электрокар

15 февраля 2023

В России разработают свой собственный аэрокар

15 февраля 2023

Представлен мотоцикл с необычными колесами

15 февраля 2023

Работники Tesla хотят напугать Илона Маска профсоюзом

15 февраля 2023

Представлена новая Toyota Agya

15 февраля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь» Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"
Haval Jolion - haval jolion (2021) беби-кроссовер и его менталитет
Тест драйв
12 февраля 2023

Haval Jolion
"Беби-кроссовер и его менталитет"
BYD Yuan Plus - byd yuan plus (2023) чем интересен электрический «китаец», сделанный для европы?
Тест драйв
08 февраля 2023

BYD Yuan Plus
"Чем интересен электрический «китаец», сделанный для Европы?"
Exeed LX - exeed lx (2021) скопируйте, если сможете
Тест драйв
05 февраля 2023

Exeed LX
"Скопируйте, если сможете"

Написано новостей:

3 2 4 3 4