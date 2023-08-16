Готов проект об изменениях в техосмотре

Министерство транспорта подготовило проект об изменениях в организации проведения техосмотра. Они должны вступить в силу 1 марта 2024 года

Изменения коснутся методики расчета пропускной способности пункта ТО. В формуле расчета присутствует число одновременно работающих на диагностической линии технических экспертов. Компания обязана будет также предоставить информацию по максимальной пропускной способности в Российский союз автостраховщиков.

Главная цель данного проекта - борьба с мошенниками, создающие диагностические карты техосмотра без фактической проверки автомобиля. Недобросовестные компании обходили правила путем завышения показателя пропускной способности. Выходило так, что маленькое предприятие проверяло порядка 100 автомобилей в день. Новый расчет будет проводить соответствие между количеством технических работников и проверяемых автомобилей в день.