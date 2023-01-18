Гран-При Китая исключен из календаря «Формулы-1»

Руководство Формулы-1 опубликовало окончательный календарь сезона 2023 года. В нём отсутствует Гран-при Китая, который должен был состояться 16 апреля

Первые сведения об отмене заездов появились в начале декабря: тогда сообщалось, что причиной отказа от проведения Гран-при Китая стала ухудшившаяся обстановка с коронавирусом в стране. Там до сих пор действуют жесткие ограничения на проведение массовых мероприятий и для въезда туристов. Отметим, что отмена гонок в Китае происходит уже четвертый раз.

Тем не менее, сезон 2023 года станет самым насыщенным в истории «королевских гонок», так как состоит из 23 Гран-при. Есть и новшества – гонки пройдут в знаменитом Лас-Вегасе.