Граждане, стучать разрешается!

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который приводит в действие систему "Народный инспектор", позволяющую обычным гражданам фиксировать нарушения и заявлять о них властям

Говоря юридическим языком, принятый документ представляет собой поправки в КоАП, которые предполагают «возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании зафиксированных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки, полученных от граждан».

В новой системе будет активно задействован портал "Госуслуги", так как все нарушения, зафиксированные гражданами, необходимо будет выкладывать именно на него с указанием времени и координат съемки. Оттуда данные уже поступят в ГИБДД, где и будут выписываться постановления. Ответственные люди смогут фиксировать следующие неправомерные действия: проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушения при проезде перекрёстков, нарушение правил маневрирования, нарушения правил парковки, а также отказ уступить дорогу пешеходам.