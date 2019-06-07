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7 июн 2019

Гражданская машина Формулы-1

Гражданская машина Формулы-1

На выставке Top Marques в Монако австралийским кастомайзером Заком Михайловичем был представлен новый проект  – Zacaria SC. Автомобиль выглядит как формульный болид, но при этом абсолютно легален для использования на дорогах общего пользования

Силовая структура кузова автомобиля выполнена из стали, однако кузовные панели изготовлены из алюминия. Сухой вес автомобиля составляет 850 килограммов. Из интересных технических решений стоит отметить, что  автомобиль оснащен регулируемой подвеской и выхлопной системой с управляемыми заслонками. Также на автомобиль установлена светодиодная оптика, что является одним из главных условий допуска на дороги общего пользования.

Что касается силовой установки, то в ее роли выступает атмосферный  двигатель 6.3 V12 мощностью 740 лошадиных сил, позаимствованный у купе Ferrari F12 Berlinetta. Мотор сочетается с шестиступенчатой «секвенталкой» с подрулевыми лепестками. 

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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