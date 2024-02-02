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2 фев 2024

Great Wall разрабатывает 5,5-метровый седан под новым брендом

Great Wall разрабатывает 5,5-метровый седан под новым брендом
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что китайская компания Great Wall ведет разработку нового седана, длина которого составит 5500 мм. Он будет выпускаться под новым брендом, кодовое название которого ZX

Информации касательно автомобиля мало, но судя по эскизам, которые были опубликованы в интернете, это седан представительского класса. Видно, что в компании нацелились на конкуренцию с Rolls-Royce Ghost. К слову, его длина достигает 5546 мм., а в удлиненной версии Extended - 5716 мм. У будущего автомобиля есть и более приземленный конкурент на родине - Hongqi H9, длина которого составляет 5137 мм.

Пока об окончательном дизайне говорить рано, но можно предположить, что седан будет выполнен в той же стилистике, что и его конкуренты. На эскизах можно заметить плоскую переднюю часть, вероятно, с крупной решеткой радиатора, динамичный профиль и широкие колесные арки.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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