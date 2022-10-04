Great Wall вывел на российский рынок новую версию пикапа Poer

Конфигурация пикапа пополнилась модификацией Comfort, где в качестве коробки передач выступает 6-ступенчатая механика.

Что характерно, под капотом остается все тот же двигатель - двухлитровый турбодизель, который развивает 150 лошадиных сил 400 Нм крутящего момента. Занятный факт - расход топлива у пикапа с механической коробкой чуть больше — 9,9 литра на 100 километров пути в смешанном цикле против 9,5 литра у версии с автоматической коробкой.

Если говорить об оснащении, то в комплектацию также входят 18-дюймовые колесные диски, две подушки безопасности, кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система с девятидюймовым тачскрином, аудиосистема с четырьмя динамиками, ABS, ESP и ряд электронных помощников.