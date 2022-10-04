Автомобильный портал Motorpage
4 окт 2022

Great Wall вывел на российский рынок новую версию пикапа Poer

Great Wall вывел на российский рынок новую версию пикапа Poer

Конфигурация пикапа пополнилась модификацией Comfort, где в качестве коробки передач выступает 6-ступенчатая механика.

Что характерно, под капотом остается все тот же двигатель - двухлитровый турбодизель, который развивает 150 лошадиных сил 400 Нм крутящего момента. Занятный факт - расход топлива у пикапа с  механической коробкой чуть больше — 9,9 литра на 100 километров пути в смешанном цикле против 9,5 литра у версии с автоматической коробкой.

Если говорить об оснащении, то в комплектацию также входят 18-дюймовые колесные диски, две подушки безопасности, кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система с девятидюймовым тачскрином, аудиосистема с четырьмя динамиками, ABS, ESP и ряд электронных помощников. 

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota C-HR 2020 вид спереди

Концерну Toyota предложили организовать производство в Казахстане

04 октября 2022
Lada Granta 2019 вид спереди

АвтоВАЗ начал выпуск модели Granta без усилителя руля

04 октября 2022
Audi R8 GT RWD

Представлена очень мощная Audi R8

04 октября 2022

Проезд по платным трассам резко подорожает

04 октября 2022

«Москвич» приступил к формированию дилерской сети

04 октября 2022
Toyota Crown 2013 водительское место

Новая Toyota Crown получит приставку Signia к названию

03 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX50 - infiniti qx50 (2021) эстет с бицепсами и высоким iq Тест драйв
03 октября 2022

Infiniti QX50
"Эстет с бицепсами и высоким IQ"
Exeed TXL - exeed txl (2022) «к услугам состоятельных клиентов»
Тест драйв
25 сентября 2022

Exeed TXL
"«К услугам состоятельных клиентов»"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro max (2022) как полный привод изменил характер
Тест драйв
20 сентября 2022

Chery Tiggo 8
"Как полный привод изменил характер Chery Tiggo 8 Pro Max"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 5 6 1