Грузия построит скоростную дорогу в Россию

Если Иван не идет в гору, то гора приходит к нему сама. Власти Грузии планируют в ближайшее время начать строительство скоростной автомагистрали к границе с Россией, длина трассы составит 23 километра.

Строительство дороги начнется до конца нынешнего года. Автотрасса будет построена по маршруту Квешети — Коби. На эти цели Азиатский банк развития (АБР) выделил уже Грузии кредит в размере 415 млн долларов. Помимо АБР в проекте участвует Европейский банк реконструкции и развития, который выделит 60 млн долларов, и правительство Грузии, которое готово инвестировать 83,6 млн долларов. Ожидается, что дорога будет состоять из шести мостов и пяти тоннелей, в том числе девятикилометрового. Начать автомобильное движение по новой трассе планируется в 2023 году. По словам премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе, это будет одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе с одним из самых длинных тоннелей. Как сообщают Риа-Новости, он назвал дорогу «проектом исторического значения».

Новая дорога должна стать альтернативой и будщей заменой ныныешней Военно-Грузинской дороге, которая насчитывает 35 километров и является одной из самых опасных дорог Грузии. По старой трассе передвигаются около 3,5 тыс. автомобилей в год. В зимний период дорогу закрывают из-за опасности схода оползней и лавин.









