Грузовикам запретят передвижение по Москве без пропуска

Запрет коснется только тех машин, чья масса превышает три с половинной тонны. В силу все ограничения вступят лишь первого января следующего года.

Как сообщает Департамент транспорта, для проезда водителям грузовиков придется подключиться к «Региональной навигационно-информационной системе» (РНИС). Для этого понадобятся все данные о грузовике. Для пропуска же потребуется загрузка водительского удостоверения, ПТС, СТС и диагно­стической карты автомобиля.

Есть два важных нюанса. Первый – все оформление будет бесплатным. Второе – пропуска требуются лишь для транзитных автомобилей. Если столица является конечным пунктом назначения на маршруте, то оформление пропусков не требуется.