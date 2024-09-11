Hennessey создала 1842-сильный Venom F5-M Roadster с "механикой"

Американское тюнинг-ателье Hennessey представило новую версию суперкара Venom F5. Автомобиль оснащен 1842-сильным V8, который работает в паре с механической коробкой передач

Новую версию назвали Venom F5-M Roadster, где, вероятно, буква M обозначает "механику". Как и прежде, автомобиль оснащен 6,6-литровым двигателем V8 Fury мощностью 1842 л.с. и 1617 Нм крутящего момента. Ранее этот двигатель агрегатировался только с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, но теперь её заменили на классическую 6-ступенчатую "механику". Напомним, Venom F5 стал известен благодаря заявленной максимальной скорости в 534 км/ч, однако на практике пока никому не удалось разогнать автомобиль до таких значений.

Для Venom F5-M Roadster была немного изменена и внешность. Инженеры пересмотрели аэродинамический обвес, установив сзади 1,4-метровый продольный плавник. Также была представлена новая палитра цветов для кузова, из которой покупатели смогут выбрать оттенок по своему вкусу. Всего планируется выпустить 12 экземпляров, каждый стоимостью от 2,65 млн долларов.