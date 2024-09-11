Автомобильный портал Motorpage
11 сен 2024

Hennessey создала 1842-сильный Venom F5-M Roadster с "механикой"

Hennessey создала 1842-сильный Venom F5-M Roadster с "механикой"
Автор фото: фирма-производитель

Американское тюнинг-ателье Hennessey представило новую версию суперкара Venom F5. Автомобиль оснащен 1842-сильным V8, который работает в паре с механической коробкой передач

Новую версию назвали Venom F5-M Roadster, где, вероятно, буква M обозначает "механику". Как и прежде, автомобиль оснащен 6,6-литровым двигателем V8 Fury мощностью 1842 л.с. и 1617 Нм крутящего момента. Ранее этот двигатель агрегатировался только с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, но теперь её заменили на классическую 6-ступенчатую "механику". Напомним, Venom F5 стал известен благодаря заявленной максимальной скорости в 534 км/ч, однако на практике пока никому не удалось разогнать автомобиль до таких значений.

Для Venom F5-M Roadster была немного изменена и внешность. Инженеры пересмотрели аэродинамический обвес, установив сзади 1,4-метровый продольный плавник. Также была представлена новая палитра цветов для кузова, из которой покупатели смогут выбрать оттенок по своему вкусу. Всего планируется выпустить 12 экземпляров, каждый стоимостью от 2,65 млн долларов.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bentley Flying Spur Speed (2025)

Представлен новый Bentley Flying Spur: самый мощный седан в истории бренда

11 сентября 2024

Японский производитель электроники Sharp представил минивэн с 65-дюймовой “мультимедийкой”

10 сентября 2024

Jaguar Land Rover разрабатывает модель на индийской платформе Tata

10 сентября 2024

Автомобили Tesla можно будет “заправлять” по беспроводной зарядке

10 сентября 2024
BYD Han (2025)

Электрический седан BYD Han получил обновление

10 сентября 2024

Audi и SAIC покажут плоды своего сотрудничества в ноябре

10 сентября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) премиум новой волны Тест драйв
04 сентября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX: Премиум новой волны"
JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) европа плюс азия
Тест драйв
03 сентября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC S6: Европа плюс Азия"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресурсный тест, часть 2 столичная штучка
Тест драйв
29 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест, часть 2: Столичная штучка"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 0 8 2