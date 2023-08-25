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25 авг 2023

HiPhi Y приехал в Россию

HiPhi Y приехал в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый электрический кроссовер HiPhi Y. Автомобиль оценили в 7 200 000 рублей

HiPhi Y дебютировал в этом году на автомобильном салоне в Шанхае. Автомобиль отличается футуристичным дизайном и наличием всех самых современных технологий. Главная фишка - открывающиеся вертикально вверх двери. В Китае HiPhi Y считается среднеразмерным кроссовером с габаритами: 5310/1850/1810 мм., а колесная база - 3150 мм. 

На российском рынке HiPhi Y доступен с двумя силовыми установками на выбор. Стандартная переднеприводная версия (7 200 000 рублей) комплектуется одним электромотором мощностью 336 л.с. Емкость батареи - 76,6 кВт*ч. Запас хода - 560 км. Полноприводная версия (9 000 000 рублей) получила два электромотора суммарной мощностью 505 л.с. В данном случае автомобиль комплектуется батареей емкостью 115 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 765 км на одном полном заряде. Паспортный разгон до 100 км/ч составит 4,7 с.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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