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10 фев 2020

Хочешь выгодно заправиться? Иди на север!

Хочешь выгодно заправиться? Иди на север!

Стало известно, где в России выгоднее всего заправляться.  Доступное топливо было обнаружено на крайнем севере

Рейтинг составлен силами аналитиков агентства "РИА Новости", которые использовали в исследовании данные о средней стоимости бензина АИ-92 и средней же зарплате по каждому региону. Основным показателем для составления списка стало количество бензина, которое может купить на ежемесячную зарплату среднестатистический региональный водитель.

Оказалось, что самым доступным бензин оказался в местах, где его стоимость заметно выше средней по России. Скажем, в шести из регионов России цена литра "девяносто второго" превышает 45 рублей, однако на среднюю зарплату на Чукотке, Камчатке, Сахалине, а также в Якутии и Ненецком автономном округе можно приобрести более тысячи литров бензина – это больше, чем в среднем по стране.

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