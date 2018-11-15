Хочешь занять выделенную полосу - купи двухэтажный автобус

Мэр Москвы подписал постановление о расширении перечня транспортных средств, которым разрешено движение по выделанным полосам в Москве

Согласно постановлению, на выделенные полосы могут заезжать двухэтажные автобусы и автомобили коммунальных служб. Документ вступит в силу уже в декабре этого года. Контроль будет осуществляться со стороны департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Однако, до сих пор остается неясным один вопрос. Право самостоятельного решения по обеспечению движения на выделенных полосах было получено Москвой и еще несколькими крупными городами еще в прошлом году. Чуть позже был опубликован проект документа, в нем помимо экскурсионных двухэтажных автобусов и коммунальной техники также предлагалось пустить на «выделенки» и транспорт, используемый для перевозки маломобильных пассажиров и инвалидов. Кроме того предполагалось обеспечить беспрепятственный проезд для ветеранов ВОВ. Однако, как мы можем наблюдать сейчас, из окончательного варианта постановления эти пункты были убраны.