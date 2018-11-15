Автомобильный портал Motorpage
15 ноя 2018

Хочешь занять выделенную полосу - купи двухэтажный автобус

Хочешь занять выделенную полосу - купи двухэтажный автобус

Мэр Москвы подписал постановление о расширении перечня транспортных средств, которым разрешено движение по выделанным полосам в Москве

Согласно постановлению, на выделенные полосы могут заезжать двухэтажные автобусы и автомобили коммунальных служб. Документ вступит в силу уже в декабре этого года. Контроль будет осуществляться со стороны департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Однако, до сих пор остается неясным один вопрос. Право самостоятельного решения по обеспечению движения на выделенных полосах было получено Москвой и еще несколькими крупными городами еще в прошлом году. Чуть позже был опубликован проект документа, в нем помимо экскурсионных двухэтажных автобусов и коммунальной техники также предлагалось пустить на «выделенки» и транспорт, используемый для перевозки маломобильных пассажиров и инвалидов. Кроме того предполагалось обеспечить беспрепятственный проезд для ветеранов ВОВ. Однако, как мы можем наблюдать сейчас, из окончательного варианта постановления эти пункты были убраны.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Российская Газета, Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Tiggo 3

Продажи Chery Tiggo 3 остановлены Росстандартом

15 ноября 2018

Интерьер Mazda 3 рассекретили до премьеры

15 ноября 2018

Госдума хочет превратить автомобили в самолеты

15 ноября 2018

Запуск платной трассы М11 перенесён на осень следующего года

15 ноября 2018

Бесплатную парковку по воскресеньям собираются отменить

15 ноября 2018

Реформа техосмтора получила одобрение Госдумы

15 ноября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac XT5 - cadillac xt5 2017 заокеанский ответ европейскому мейнстриму Тест драйв
15 ноября 2018

Cadillac XT5
"Cadillac XT5: заокеанский ответ европейскому мейнстриму"
Audi A5 - audi a5 sportback 2017 как символ правильных автомобилей
Тест драйв
14 ноября 2018

Audi A5
"Audi A5 Sportback как символ правильных автомобилей"
Lada Granta - lada granta 2019 имидж – далеко не всё, что изменилось в lada granta
Тест драйв
12 ноября 2018

Lada Granta
"Имидж – далеко не всё, что изменилось в Lada Granta"
Skoda Kodiaq - автопутешествие: skoda kodiaq 2017 медвежьей тропой
Автопутешествия
06 ноября 2018

Skoda Kodiaq
"Медвежьей тропой"

Написано новостей:

2 2 1 8 6