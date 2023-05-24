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24 май 2023

Honda и Aston Martin договорились о сотрудничестве в гонках

Honda и Aston Martin договорились о сотрудничестве в гонках

Японский концерн планирует поставлять двигатели и другие запчасти для болидов Aston Martin, который выводит свою заводскую команду на гонки

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве — оно начнется в 2026 году, когда вступит в силу очередное ужесточение техрегламента FIA. В частности, машины должны иметь в три раза большую мощность электромотора, чем сейчас, а сам турбированный ДВС должен работать исключительно на синтетическом топливе.

Ожидается, что гибридная установка болидов F1 станет развивать более 1000 лошадиных сил, большую часть из которых выработают электрические двигатели.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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