Honda и Aston Martin договорились о сотрудничестве в гонках

Японский концерн планирует поставлять двигатели и другие запчасти для болидов Aston Martin, который выводит свою заводскую команду на гонки

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве — оно начнется в 2026 году, когда вступит в силу очередное ужесточение техрегламента FIA. В частности, машины должны иметь в три раза большую мощность электромотора, чем сейчас, а сам турбированный ДВС должен работать исключительно на синтетическом топливе.

Ожидается, что гибридная установка болидов F1 станет развивать более 1000 лошадиных сил, большую часть из которых выработают электрические двигатели.