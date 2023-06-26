Honda отзывает почти полтора миллиона машин

Honda Motor отзывает 1,3 миллиона автомобилей из-за неисправности, блокирующей передачу изображения с камеры заднего вида на дисплей.

Отзыв, в основном, касается США, Мексики и Канады, однако, представители фирмы решили оповестить владельцев минивэнов Odyssey 2018–2023 годов выпуска, кроссоверов Pilot 2019–2022 годов и Passport (2019–2023) по всему миру, дабы у них было понимание по механизмам исправления дефекта.

Сама поломка скрывается в неисправности разъема коаксиального кабеля, из-за которой изображение с задней камеры не отображается на дисплее. Фактически, необходимо лишь поменять сам кабель.