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20 апр 2018

Honda показала концепт бюджетного хэтчбека

Honda показала концепт бюджетного хэтчбека
Автор фото: фирма-производитель

Бюджетные автомобили Honda известны только на рынке юго-восточной Азии, ни в Европе, ни в Америке они не продаются, чего уж говорить о нашем рынке, где компания представлена фактически единственной моделью кроссовера CR-V. Но, тем не мнее, в гамме компании есть такие модели.

На индонезийском мотор-шоу компания Honda показала яркий концепт хэтчбека Small RS Concept. Фактически это шоу-кар, так как даже окна у машины наглухо затонированы, а японская компания не потрудилась даже сообщить размеры машины, не говоря уж о технической начинке.

Но название говорит само за себя — это компактный хэтчбек, одноклассник того же Kia Rio, который продается на российском рынке. Буквы RS выдают принадлежность к «заряженным» версиям. Такие есть на местном рынке у Jazz, Brio и Mobilo. Впрочем, ни о каком «табуне лошадей» речь не идет. Все сводится к агрессивному стайлингу.

Вот и у концепта спортивный передний бампер, антикрыло над задней дверью, большие легкосплавные диски. Если убрать всю эту «бижутерию», то перед нами предстает предвестник будущего серийного Brio нового поколения.

Несмотря на отсутствие технической информации, можно с уверенностью утверждать, что гамму моторов хэтчбек позаимствует у соплатформенного седана Amaze, который уже продается на местном рынке. Машина получит 1,2-литровый бензиновый двигатель (88 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель (100 л.с.). В качестве трансмиссий будут предлагаться 5-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор.
 

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При написании новости использовалась информация:
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