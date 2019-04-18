Honda показала новый электрический кроссовер

Большинство новинок, представленных на автосалоне в Шанхае, не имеет двигателей внутреннего сгорания. Honda решила не отступать от тенденций и представила электрический кроссовер X-NV

Интересно, что внешне автомобиль является некой отсылкой на модель HR-V, но по габаритам новинка превосходит последнюю. К сожалению, производитель не пожелал озвучивать какие-либо характеристики новинки, правда, некоторые эксперты придерживаются мнения, что под красивым кузовом скрывается 120-киловаттный (163 л.с.) электромотор с приводом на переднюю ось.

Зато известно, что этот автомобиль разрабатывался исключительно для Китая и скорее всего дальше азиатского рынка он не пойдет. Серийную версию X-NV обещают поставить на конвейер до конца 2019 года, а производить кроссовер будет совместное предприятие Dongfeng Honda.