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29 мар 2023

Honda разрабатывает новинку, которую будут производить китайцы

Honda разрабатывает новинку, которую будут производить китайцы

Honda опубликовала первое изображение двух вседорожников, которые представит на Шанхайском автосалоне. Они пополнят линейку e:N и, соответственно, окажутся электромобилями. Производство автомобилей будет осуществляться силами китайских концернов GAC и Dongfeng.

Надо сказать, что машины будут отличаться друг от друга незначительно -  на тизерах видно, что силуэт у кроссоверов один, а все детали сводятся лишь к разным элементам оформления передней части и разнообразной цветовой гамме.

Согласно плану компании, линейку e:N в будущем должны также пополнить купе и седан, а в целом она будет состоять из 10 моделей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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