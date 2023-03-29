Honda разрабатывает новинку, которую будут производить китайцы

Honda опубликовала первое изображение двух вседорожников, которые представит на Шанхайском автосалоне. Они пополнят линейку e:N и, соответственно, окажутся электромобилями. Производство автомобилей будет осуществляться силами китайских концернов GAC и Dongfeng.

Надо сказать, что машины будут отличаться друг от друга незначительно - на тизерах видно, что силуэт у кроссоверов один, а все детали сводятся лишь к разным элементам оформления передней части и разнообразной цветовой гамме.

Согласно плану компании, линейку e:N в будущем должны также пополнить купе и седан, а в целом она будет состоять из 10 моделей.