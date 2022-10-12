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12 окт 2022

Hongqi готовится к презентации лимузина L5

Hongqi готовится к презентации лимузина L5
Автор фото: фирма-производитель
Китайский премиальный бренд Hongqi вывел на тесты новое поколение модели L5, официальная презентация которой должна состояться в начале следующего года.
L5 – модель интересная, хотя бы тем, что изначально ее считали автомобилем партийных функционеров. На данных лимузинах действительно ездили партийные функционеры и долгое время обычным людям этот автомобиль был недоступен. Впрочем, все изменилось с 2018 года, когда машину пустили в розничную продажу – она сразу стала объектом пристального внимания местных олигархов и звезд.
 
Совсем скоро состоится презентация нового поколения модели. Автомобиль сохранит ретро-стилистику. Под капотом же появится 4,0-литровый турбированный двигатель V8, который будет развивать 380 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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