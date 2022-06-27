Hyundai Elantra попытались превратить в Lamborghini

Переделка обычных машин в спорткары – это распространенная практика по всему белому свету. Есть удачные проекты, а есть варианты из серии «добавим на «Жигули» бампер от Lamborghini». Нынешний автомобиль – яркий представитель этого лагеря.

В Сети опубликовали фотографии седана Hyundai Elantra пятого поколения, владелец которого попробовал превратить свой автомобиль в Lamborghini. В ходе модификаций самоделка получила несколько доработок в экстерьере – они должны были придать машине внешний вид суперкара.

Впрочем, два кустарных бампера никак не могут превратить четырехдверный седан в спорткар, хотя владелец автомобиля уже успел заявить о сходстве. К слову, сообщается, что с силовой установкой тоже была проведена работа, правда какая именно – не уточняется.