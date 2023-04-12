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12 апр 2023

Hyundai хочет стать мировым лидером автопрома

Hyundai хочет стать мировым лидером автопрома

Корейский концерн объявил о намерении войти в первую тройку крупнейших производителей электромобилей в мире к концу текущего десятилетия — с учётом марок Kia и Genesis

Заявление не голословное – руководство Hyundai уже готово выделить около 18 миллиардов долларов  на развитие электрической модельной линейки. Уже  анонсировано и тридцать новинок, которые выйдут на рынок в ближайшие шесть лет.

В числе заявленных новинок — большие вседорожники Kia EV9 и Hyundai Ioniq 7. Что касается производства, то ежегодно по всему миру компания хочет производить более полутора миллионов машин.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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